Reactie minister-president Rutte bij aanvang G20 Buenos Aires

Minister-president Rutte neemt op 30 november en 1 december deel aan de G20, het informele forum waarin door regeringsleiders van de grootste wereldeconomieën gesproken wordt over diverse onderwerpen als financiële stabiliteit en economische groei en ontwikkeling. Lees hieronder de reactie van minister-president Rutte bij aankomst:

'Na een vruchtbare handelsmissie aan Colombia ben ik, samen met minister Hoekstra, vandaag en morgen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires om deel te nemen aan de G20. Het is mooi dat voorzitter Argentinië, net als Duitsland vorig jaar, Nederland als gastland heeft uitgenodigd. Nederland is zeer internationaal georiënteerd en behoort tot de wereldtop als het gaat om internationale handel. Het is dus in ons belang hier te zijn. Maar we kunnen andersom, juist door onze internationale oriëntatie, ook een goede bijdrage leveren aan de G20.'

'In de verschillende sessies wil ik vooral het belang van multilaterale samenwerking benadrukken. Alleen door middel van samenwerking kunnen we de wereld welvarender, duurzamer en veiliger maken. Dit is een belangrijk uitgangspunt van het Nederlands buitenlandbeleid, en wat ons betreft noodzakelijk in het streven van de G20 naar duurzame ontwikkeling. We spreken hier in Buenos Aires ook over klimaat en migratie. Thema’s die voor alle landen van groot belang zijn. Vooruitlopend op de plenaire bijeenkomsten met alle G20 landen hadden we vanochtend eerst een sessie met de Europese landen die hier aanwezig zijn. Verder is de G20 een uitstekende gelegenheid voor bilaterale ontmoetingen. Zo spreek ik hier onder andere met premier Modi van India, met de secretaris-generaal van de VN Guterres en met president Moon van Zuid-Korea. Die gesprekken zijn goed om de banden aan te halen en actuele zaken te kunnen bespreken.'