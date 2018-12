Wielrenster Annemiek van Vleuten geridderd

Op het wielrengala in Den Bosch werd wielrenster Annemiek van Vleuten verrast met een bijzondere boodschap. Sportminister Bruno Bruins kon melden dat de Koning heeft besloten haar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder luid applaus kreeg Van Vleuten de bijbehorende versierselen opgespeld door de minister.

‘Je bent een enorme vechter, iemand die nooit opgeeft, iemand die zichzelf na elke tegenslag weer oppept en vooruitkijkt. Daarin ben je een voorbeeld voor velen, voor sporters en niet-sporters,’ aldus Bruno Bruins.

Palmares

In de afgelopen jaren schreef Annemiek van Vleuten tal van grote rondes en ritten op haar naam. In 2018 won ze de Giro en de La Course en eindigde ze als eerste in de Women’s World Tour. Bovendien werd ze, net als in 2017, wereldkampioene tijdrijden.