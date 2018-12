Marlou Rikkert is uitgeroepen tot buurtsportcoach 2018

Vandaag is Marlou Rikkert uitgeroepen tot buurtsportcoach van het jaar. Minister Bruno Bruins (Sport) was vandaag aanwezig bij de inspirerende dag voor alle buurtsportcoaches in Nederland.

Minister Bruno Bruins: “De buurtsportcoach geeft enorm veel plezier aan sporters in gemeenten, hiermee zijn zij een inspiratie voor heel sportend Nederland. Bijna alle gemeenten zetten al buurtsportcoaches in: ruim 4500 buurtsportcoaches! Door de komst van het sportakkoord komen hier nog eens bijna 1500 buurtsportcoaches bij”.

De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2018 is uitgereikt om ook andere buurtsportcoaches aan te moedigen bij hun werkzaamheden en op zoek te gaan naar de beste en leukste manieren om mensen in beweging te krijgen. Marlou Rikkert heeft deze prijs gewonnen onder andere omdat ze zich inzet voor maatschappelijke organisaties. Hierdoor bereikt ze ook de meest kwetsbare groepen.

Sport en bewegen in de buurt

Het programma Sport en Bewegen in de buurt heeft de afgelopen jaren mooie resultaten behaald. Binnen het programma is het aantal buurtsportcoaches toegenomen en heeft de inzet van buurtsportcoaches gezorgd voor meer mensen die zijn gaan sporten in de wijk, op de sportvereniging en op de scholen. Dit blijkt uit de “evaluatie buurtsportcoaches” van het Mulier instituut (2017). Bij het onlangs gesloten Nationaal Sportakkoord spelen de buurtsportcoaches een belangrijke rol. Zo heeft minister Bruins samen met het ministerie van OCW ook besloten om het aantal buursportcoaches flink toe te laten nemen.

http://www.evaluatiebuurtsportcoaches.nl/