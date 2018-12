Benoeming president rechtbank Amsterdam

Mevrouw mr. C.M. (Christa) Wiertz-Wezenbeek wordt de nieuwe president van de rechtbank Amsterdam. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in per 1 januari 2019.

Mevrouw Wiertz-Wezenbeek (1960) is op dit moment president van de rechtbank Oost-Brabant. Zij is een zeer ervaren bestuurder met een brede ervaring in de diverse rechtsgebieden.