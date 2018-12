Duidelijke regels voor crèches gerund door ouders

Ouders die de afgelopen jaren samen met andere ouders de opvang van hun kinderen onderling hebben geregeld, en aan de kwaliteitseisen voldoen, krijgen formeel recht op kinderopvangtoeslag. Het kabinet erkent hun bijzondere positie binnen de Wet Kinderopvang. Zij krijgen een aparte plek in het kinderopvangstelsel.

De regels rondom ouderparticipatiecrèches, de zogenaamde OPC’s, zullen in een nieuw wetsvoorstel worden verhelderd. Hiermee wordt hun bijzondere positie wettelijk verankerd. En komt er een einde aan de jarenlange onzekerheid over het voortbestaan van deze vorm van kinderopvang.

Voor nieuw op te richten ouderparticipatiecrèches ontstaat het recht op kinderopvangtoeslag op het moment dat de continuïteit en de kwaliteit van de opvang is verzekerd. Zij moeten in ieder geval aantonen dat zij gedurende een aanzienlijke (aanloop) periode opvang van goede kwaliteit bieden.

Zeven ouderparticipatiecreches

Op dit moment zijn er zeven OPC’s. Het is van belang dat ook deze vorm van opvang voor kinderen veilig is en van goede kwaliteit. Daarom moeten ook crèches die door ouders worden gerund voldoen aan de eisen van kwaliteit en veiligheid. Zij moeten ook gaan voldoen aan de extra kwaliteitseisen die vanaf januari 2019 worden gesteld. Dit gaat onder meer over het aantal baby’s dat per medewerker in een groep mag zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt een driejaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van OPC’s om te waarborgen dat deze op orde is en als dat niet zo is, in te kunnen grijpen.

OPC’s kunnen niet aan de eisen van de vaste gezichten en de opleiding voor medewerkers/ouders voldoen. Juist omdat er alleen ouders en geen professionals op de groep staan. Daar tegenover staat dat zij door middel van alternatieve vereisten hun kwaliteit en continuïteit moeten aantonen. Met het voorstel dat het kabinet naar de Kamer heeft gestuurd wordt deze situatie geformaliseerd en hoeven de OPC’s niet aan deze twee eisen te voldoen, maar dus wel aan de overige kwaliteitseisen.