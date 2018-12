Internetconsultatie wijziging Besluit inburgering i.v.m vrijstelling

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit inburgering i.v.m vrijstelling voor werkenden van examenonderdeel ONA

Met de wijziging van het Besluit inburgering wordt een vrijstelling geïntroduceerd voor het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA). De vrijstelling wordt verleend als de aanvrager over werk beschikt. De achtergrond van de vrijstelling is dat als iemand aantoont zelfstandig op de Nederlandse arbeidsmarkt te kunnen functioneren de noodzaak vervalt om ONA-examen te doen. In het besluit is opgenomen onder welke voorwaarden de vrijstelling wordt verleend.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het ontwerpbesluit te geven. De einddatum van de consultatie is 1 januari 2019.