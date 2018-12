Minister Blok breidt dienstverlening voor Nederlanders in het buitenland uit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat de dienstverlening voor Nederlanders in het buitenland uitbreiden en moderniseren. Dat staat in de beleidsnota ‘Staat van het Consulaire’ die minister Blok van Buitenlandse Zaken vandaag heeft gepresenteerd.

Met deze nota kijkt Buitenlandse Zaken vooruit: wat kunnen Nederlandse reizigers, expats en emigranten in het buitenland verwachten van Buitenlandse Zaken? Maar ook wil het ministerie met deze nota een belangrijke boodschap afgeven aan de Nederlander wereldwijd: neem je eigen verantwoordelijkheid als je op reis gaat.

Voor Nederland en Nederlanders wereldwijd De beleidsnota is voor Nederland en Nederlanders wereldwijd. De minister overhandigde de nota vrijdag aan ombudsvrouw Jeanine Janssen van Omroep Max, directeur Leendert Jan Visser van MKB Nederland en directeur Carola Hoekstra van Thomas Cook. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken: 'Goede dienstverlening aan Nederlanders wereldwijd staat voorop. Daar blijf ik me, samen met onze partners, voor inzetten. Buitenlandse Zaken houdt daarbij voortdurend de vinger aan de pols om de dienstverlening waar nodig en mogelijk te verbeteren en te moderniseren'.

Mobiele paspoortteams en meer paspoortbalies

Zo gaat het ministerie vanaf volgend jaar mobiele paspoortteams inzetten om Nederlanders tegemoet te komen die, vanwege de verschijningsplicht, in het buitenland lang moeten reizen naar een ambassade of consulaat om een paspoort aan te vragen. Deze mobiele teams van medewerkers reizen met een vingerafdrukapparaat vanuit het ministerie of ambassades naar locaties wereldwijd om Nederlanders de mogelijkheid te geven dichterbij huis hun paspoortaanvraag in te dienen.

Ook gaat Buitenlandse Zaken na een geslaagde proef in Edinburgh in meer landen samenwerken met gespecialiseerde dienstverleners die paspoortaanvragen van Nederlanders kunnen verwerken. Hierdoor wordt het aantal ‘paspoortbalies’ in het buitenland uitgebreid. In het komende jaar openen extra paspoortbalies in het VK, Canada, Australië, de VS en Spanje.

Eigen verantwoordelijkheid op reis

Buitenlandse Zaken komt duizenden keren per jaar in actie voor Nederlanders in het buitenland, bijvoorbeeld bij vermissingen, arrestaties of overlijdens. 'Consulaire dienstverlening raakt mensen direct. Onze medewerkers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om Nederlanders persoonlijk hulp en advies te bieden. Hierop kunnen Nederlanders, ook in de toekomst, blijven rekenen', aldus minister Blok.

Tegelijkertijd pleit de nota voor realistische verwachtingen. Nederland maakt immers niet de dienst uit in een ander land en er zijn beperkingen aan wat Buitenlandse Zaken kan doen als een reiziger te maken krijgt met de lokale autoriteiten. 'Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag, ook in het buitenland. Als je de wetten en regels in een ander land niet respecteert, kun je verwachten dat dat voor jou consequenties heeft', zegt minister Blok. 'Als je willens en wetens een gevaarlijk gebied in reist en hier in de problemen komt, kan Buitenlandse Zaken geen oplossing garanderen. Je kunt zelf veel ellende voorkomen door je goed voor te bereiden op je reis en je hoofd erbij te houden. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is, zeker voor verre en onbekende bestemmingen, een belangrijk begin,' aldus Blok.

Visa: 300 miljoen euro per jaar voor Nederland

Buitenlandse Zaken verzorgt ook de verstrekking van visa wereldwijd voor een kort verblijf in Nederland. Aan toeristen en zakenmensen worden jaarlijks circa 700.000 visa verstrekt. Nu mensen wereldwijd meer en meer reizen, groeit dat aantal elk jaar met meer dan 10 procent. Dat is verdienstelijk voor Nederland: het levert jaarlijks 300 miljoen euro aan directe inkomsten op. Buitenlandse Zaken zet in op extra dienstverlening voor specifieke groepen die goed zijn voor Nederland en de Nederlandse welvaart, zoals start-ups en ondernemers.

Cijfers

Buitenlandse Zaken maakt eens per jaar de cijfers bekend over de omvang van de consulaire dienstverlening. Een greep uit de laatste cijfers (2017):

BZ kwam ruim 3000 keer in actie voor ernstige gevallen (gedetineerden, ongelukken, vermissingen).