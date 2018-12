Meld Misdaad Anoniem-campagne tegen criminaliteit in haven Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft dinsdag in aanwezigheid van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het startsein gegeven voor een Meld Misdaad Anoniem-campagne tegen ondermijnende criminaliteit in de zeehaven van Moerdijk. Criminelen misbruiken de goede faciliteiten en infrastructuur van zeehavens voor hun illegale praktijken. Het gaat om georganiseerde ondermijnende criminaliteit, waarbij mensen in de haven worden geconfronteerd met drugssmokkel, illegale handel, opslag en dumping.

De campagne start begin 2019 en maakt onderdeel uit van het integraal actieplan zeehavens Zeeland Brabant, een samenwerking tussen publieke en private partijen om criminaliteit en ondermijning in de zeehavens tegen te gaan. Het doel is om mensen die in de havens werken en vrachtwagenchauffeurs alert te maken op verdachte zaken, en hen te vragen die te melden.

Minister Grapperhaus heeft in Moerdijk het haven- en industrieterrein bezocht om zich te laten informeren over de problemen van ondermijning.

Minister Grapperhaus:

,,Moerdijk heeft een moderne en groeiende zeehaven; inmiddels de vierde van Nederland. Helaas wordt ook misbruik gemaakt van de haven door bijvoorbeeld smokkel van cocaïne en synthetische drugs. Goed om te zien hoe in Moerdijk de lokale overheid en het bedrijfsleven samen optrekken in de aanpak hiervan. De ogen en oren van ondernemers en werknemers, waaronder veel vrachtwagenchauffeurs, zijn van grote waarde voor een veilige en integere haven.’’

Beeld: Meld Misdaad Anoniem

Burgemeester Klijs van Moerdijk roept bedrijven in het havengebied en de mensen die daar werken op om opvallende zaken te melden. ,,Zie je dingen die anders zijn dan normaal. Of heb je ergens een onbestemd gevoel over? Als je voelt dat er iets niet klopt, is dat vaak ook zo’’, aldus de burgemeester. Door verdachte zaken in het havengebied te melden bij de havenmeester, politie of gemeente, kan er wat aan de misstanden worden gedaan. Melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Verder heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid aan Moerdijk een bijdrage van 75.000 euro gegeven om een ondermijningsbeeld van de zeehaven Moerdijk te maken ter versterking van de integrale aanpak van de criminaliteit. Hierin trekt de gemeente integraal op met partners, zoals het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Openbaar Ministerie en de politie.