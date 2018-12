Van Veldhoven smeedt circulaire coalitie op Klimaattop

Vijf landen hebben op de Klimaattop in Katowice eensgezind besloten om de circulaire economie blijvend te agenderen. Onder leiding van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) spraken Argentinië, Japan, Noorwegen en Zuid-Afrika af om de bijdrage van een economie zonder afval hoog op de agenda te zetten en te houden.

Van Veldhoven leidde de bijeenkomst ‘How a global circular economy contributes to the Paris Agreement’ in Katowice en opende met een korte toespraak. [+link]

Met een meer circulaire economie kan alleen de Europese industrie zijn CO2-uitstoot al met 60 procent verminderen.

Blijvend op internationale agenda

Van Veldhoven: “Een economie zonder afval en dus slim omgaan met grondstoffen is het ontbrekende puzzelstuk: zonder dat halen we onze klimaatdoelstellingen niet. Dit is mijn boodschap in Den Haag en dit is mijn boodschap op internationaal niveau. Het was toch erg opmerkelijk en een gemiste kans dat circulaire economie nog geen vaste plek op de internationale Klimaatagenda had.”

Klimaattop Katowice

In Katowice (Polen) wordt momenteel de 24e Conference of the Parties (COP24) gehouden. Namens Nederland nemen Minister-president Rutte, minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beide Infrastructuur en Waterstaat) op verschillende dagen deel aan COP24, die tot vrijdag 14 december duurt.

Nederlandse doelen circulaire economie

Het kabinet heeft ambitieuze doelen voor de circulaire economie. De tijd van spullen maken, gebruiken en vervolgens weggooien en verbranden is voorbij. Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn en continu hergebruik van grondstoffen biedt grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Zie ook: Van Veldhoven maakt werk van economie zonder afval