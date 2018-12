Minister-president bij EU-Afrika High Level Forum in Wenen

Minister-president Rutte is op dinsdag 18 december 2018 aanwezig bij het EU-Afrika High Level Forum in Wenen, Oostenrijk. Op de top wordt gesproken over het versterken van de economische relatie tussen de EU en Afrika, met nadruk op innovatie, digitalisering en het creëren van banen. Minister-president Rutte neemt op de top onder meer deel aan de political leaders meeting en de ronde tafel over banen voor de 21e eeuw. Daarnaast heeft de minister-president een aantal bilaterale gesprekken.