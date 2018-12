Blokhuis stelt prioriteiten van actieprogramma Zwerfjongeren vast

Een betaalbare woonplek, voldoende kansen op een opleiding en een baan, financiële zelfredzaamheid en voldoende zorg en ondersteuning. Basisbehoeften voor ieder mens, maar waaraan de 10.700 zwerfjongeren (18 – 27 jaar) in Nederland nog te vaak tekortkomen. Op die vier ‘levensbrede’ prioriteiten zal de staatssecretaris zich richten met zijn actieprogramma Zwerfjongeren, dat hij afgelopen oktober in Tweede Kamer aankondigde. Met het actieprogramma brengt hij lokale partijen en gemeenten, maar ook andere verantwoordelijke ministeries samen om de knelpunten, waar zwerfjongeren vaak tegenaan lopen, aan te pakken.

Staatssecretaris Blokhuis: “Het is onbestaanbaar dat er in een welvarend land als Nederland zoveel jonge mensen op straat terecht komen. Terwijl alle jongeren een eerlijke start in het leven verdienen. Te vaak nog wordt deze groep over het hoofd gezien. De knelpunten zijn bekend, bijvoorbeeld een tekort aan betaalbare woningen, de kostendelersnorm en de moeite rond het verkrijgen van een briefadres. Nu is het tijd deze zaken op te lossen. In samenwerking met alle betrokken partijen, maar ook de mensen om wie het gaat: de jongeren zelf. Het advies van de commissie Dannenberg, om de behoefte van de mens centraal te stellen en mensen zoveel mogelijk in hun thuisomgeving te helpen, is ook hier het uitgangspunt.”

€1.225.000 extra voor uitwerking Meerjarenagenda

Het actieprogramma Zwerfjongeren is een aanvulling op de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. In de Meerjarenagenda zijn acht prioriteiten aangegeven voor het verbeteren van de opvang en ondersteuning van kwetsbare mensen in onze samenleving. Op deze prioriteiten worden de plannen nu verder uitgewerkt, met name op regionaal niveau. In 2019 komen alle betrokken regio’s met concrete uitvoeringsafspraken. Om het maken van deze afspraken te ondersteunen, stelt de staatssecretaris 1.225.000 euro extra beschikbaar aan de regio’s. Met de regio’s die achterblijven in het maken van concrete plannen gaat hij in gesprek.

Een ander voorbeeld van landelijke ondersteuning is dat het actieprogramma Weer Thuis in 2019 wordt verlengd en met tien nieuwe regio’s uitgebreid. In het afgelopen jaar zijn in acht regio’s succesvol afspraken gemaakt met gemeenten, corporaties en zorgaanbieders over betere en snellere uitstroom vanuit de opvang en beschermd wonen naar een eigen thuis.

Meer aandacht voor kinderen in de opvang

Bij het verbeteren van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen verdient een aantal groepen in het bijzonder onze aandacht, aldus de staatssecretaris. Naast zwerfjongeren gaat het dan bijvoorbeeld ook om kinderen die samen met (een van) hun ouders in de opvang terecht komen. Blokhuis: “We moeten er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat kinderen in de maatschappelijke opvang terecht komen. Maar als het toch gebeurt dat kinderen uit hun eigen huis moeten vertrekken en in een opvanglocatie moeten verblijven, heeft dat een forse impact. Het is belangrijk dat we daar meer aandacht voor hebben en dat we zorgen dat deze kinderen, die in hele moeilijke omstandigheden opgroeien, de juiste ondersteuning krijgen. Daarom gaan we voor professionals in beeld brengen wat zij minimaal moeten doen als kinderen de maatschappelijke opvang in komen. Zo moeten de hulpverleners bijvoorbeeld naar de specifieke hulpvragen van kinderen gaan kijken, in plaats van alleen naar de hulpvragen van moeder of vader.”