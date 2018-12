Minister-president Rutte ontvangt deelnemers Invictus Games

Minister-president Rutte ontvangt op woensdag 19 december op het ministerie van Algemene Zaken de Nederlandse deelnemers aan de Invictus Games 2018. Ook minister Bijleveld en staatssecretaris Visser van Defensie zijn bij de ontvangst aanwezig.

Nederland deed met een team van 23 sporters mee aan de vierde editie van de internationale spelen voor (oud-)militairen die tijdens de dienst of in een privésituatie psychisch of lichamelijk gewond raakten.

De Invictus Games zijn een initiatief van de Britse prins Harry en vonden dit jaar plaats van 20 tot en met 27 oktober in Sydney, Australië.