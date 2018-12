Nieuwe burgemeester in Bladel

De heer ir. ing. R.P.G. Bosma (Remco), is benoemd tot burgemeester van de gemeente Bladel. De benoeming gaat in op 16 januari 2019.

De heer Bosma (47 jaar) is lid van de VVD. Hij is voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eerder was de heer Bosma lid van de gemeenteraad van Noodoostpolder en lid van provinciale staten van Flevoland.

De heer Bosma volgt de heer mr. A.H.J.M. Swachten (VVD) op die op 7 augustus 2017 is overleden. Op dit moment is de heer ing. P.M. Maas (CDA) waarnemend burgemeester van de gemeente Bladel.