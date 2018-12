Start aanmeldperiode GES 2019 voor ondernemers

Ondernemers kunnen zich vanaf vandaag aanmelden om deel te nemen aan The Global Entrepreneurship Summit (GES) 2019. Er zijn maximaal 200 plaatsen beschikbaar voor Nederlandse ondernemers. GES verbindt ondernemers uit de hele wereld met de meest invloedrijke internationale investeerders en zakenmensen. Het wordt gehouden op 4 en 5 juni 2019 in Den Haag.

GES 2019 wordt georganiseerd door de Amerikaanse en Nederlandse overheid. Doel is om internationaal ondernemerschap te stimuleren in de ontwikkeling van concrete oplossingen voor de uitdagingen waar de wereld voor staat. De focus ligt op de sectoren agrotechnologie, connectivity, energie, gezondheid en water.

Creativiteit en energie

Tijdens GES komen zo’n 2.000 ondernemers, investeerders en inspirators van over de hele wereld samen in het Haagse World Forum. Een gevarieerd programma zorgt voor twee dagen vol presentaties door topsprekers, expertpanels, matchmaking-activiteiten en nog veel meer. In een omgeving die bruist van creativiteit en energie krijgen investeerders en innovators alle gelegenheid de basis te leggen voor duurzame samenwerking.