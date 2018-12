Minister Dekker bezoekt vernieuwende vormen van rechtspraak in New York

Vorige week was minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in de Verenigde staten op werkbezoek. Hij bekeek daar een aantal vernieuwende vormen van rechtspraak. Zo bracht de minister een bezoek aan de Community Justice Centers van Brownsville en Red Hook in Brooklyn. Hij sprak daar met rechter Alex Calabrese, die niet alleen straft, maar ook kijkt naar onderliggende problemen.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker:

“Alex is niet alleen rechter, maar ook actief onderdeel van de buurt. Want wie te maken heeft met schulden of verslaving, heeft naast straf ook hulp nodig om ervoor te zorgen dat hij of zij niet in herhaling valt.”

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ook de wijk heeft een actieve rol in het zorgen dat mensen weer voor het rechte pad kiezen. Zo zet de wijk diverse programma’s op.

Er werd ook een bezoek gebracht aan het Integrated Domestic Violence Court in Manhatten. Rechter Tandra Dawson werkt daar in een one-stop-shop voor huiselijk geweldzaken. Ze bekijkt de zaak vanuit strafrechtelijke hoek, maar kan bijvoorbeeld ook problemen met omgangsregelingen oplossen.

