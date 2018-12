2 miljoen euro voor oplossen mkb-problemen

Staatssecretaris Mona Keijzer: “Voor het technisch midden- en kleinbedrijf is het momenteel een uitdaging om alle technologische ontwikkelingen en het tekort aan technisch geschoold personeel op te vangen. Toch wil ik juist van ondernemers zelf weten hoe zij zelf hun problemen willen oplossen. Zij weten hoe dat het beste en het meest praktisch kan en moet. Daarom hebben we het MKB!dee in het leven geroepen. Ik ben blij dat zoveel ondernemers hier gehoor aan hebben gegeven. Mijn doel is dat deze veertien projecten een inspiratie zijn voor andere bedrijven die tegen dezelfde problemen aanlopen. Bovendien starten we in het voorjaar met een nieuwe ronde."