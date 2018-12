Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.

Dit schrijft staatssecretaris Snel in een brief aan de Tweede Kamer. In het voorgestelde alternatief wordt aan alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer uitgereikt, dat zij bijvoorbeeld gebruiken voor vermelding op hun facturen en op hun website. Hiermee wordt het risico rond identiteitsfraude verminderd en de privacy versterkt. Staatssecretaris Snel is tevreden dat er een alternatief is bedacht: “Ik ben het eens met de AP dat het gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer onwenselijk is. Het is daarom goed dat er een werkbare oplossing gepresenteerd is die de privacy van ondernemers beschermt en tegelijkertijd de heffing van de btw verzekert.”

Voor de betrokken ondernemers betekent het dat zij eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer krijgen en hun eigen administratie en praktijk daar ook per 1 januari 2020 op moeten aanpassen. Ook leveranciers van administratieve software zullen moeten zorgen dat hun producten met het nieuwe nummer overweg kunnen.

1,3 miljoen eenmanszaken

De ongeveer 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland vermelden het btw-identificatienummer op hun facturen en hun website. Dat nummer bevat hun BSN. Het BSN is een vertrouwelijk nummer bestemd voor communicatie tussen burger en overheid en moet niet openbaar worden gemaakt, zo stelt de AP. Hij verplicht de Belastingdienst voor 1 januari 2020 met een alternatief te komen.

Een in september benoemde driekoppige commissie onderzocht op verzoek van staatssecretaris Snel hoe het gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer beëindigd kon worden. Hierbij was het ook van belang dat de heffing van de btw niet in gevaar komt.

Factuurvariant

Aanvankelijk leek dat pas mogelijk bij de invoering van een nieuw ict-systeem voor de btw. De commissie onderkent ook dat een nieuw ict-systeem een structurele oplossing moet bieden voor het nummerprobleem, maar komt met een variant (de factuurvariant) die de periode overbrugt tot dit nieuwe systeem gerealiseerd wordt. Naar het oordeel van de commissie is deze factuurvariant voor 1 januari 2020 in te voeren.

In de interne systemen van de Belastingdienst blijft het bestaande, op het BSN-gebaseerde nummer in gebruik. Dat kan ook omdat het hier gaat om interne verwerking door de overheid, waar het BSN voor is bedoeld. Het nieuwe btw-identificatienummer is voor extern gebruik en wordt bij contacten met de systemen van de Belastingdienst automatisch ‘vertaald’ naar het oude nummer. Hiermee kan de interne verwerking door de Belastingdienst ongestoord verlopen.