Wijziging NVWA-tarieven per 1 januari 2019

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij bedrijven in rekening brengt voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en -analyse wijzigen per 1 januari 2019.

De tarieven van de NVWA worden aangepast aan de stijgende lonen en prijzen. Deze indexering bedraagt dit jaar 2,9 % voor de tarieven van NVWA-werkzaamheden en 2,3 % van KDS-werkzaamheden. De kosten voor keuringswerkzaamheden door dierenartsen en officiële assistenten van de NVWA en Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) in slachthuizen en uitsnijderijen zullen in 2019 dalen omdat de NVWA initiële interne opleidingskosten voor deze dierenartsen niet langer in rekening brengt. Dit volgt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De tarieven van de NVWA worden vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De nieuwe tarieven zijn op 19-12-2018 in de Staatscourant gepubliceerd en staan ook op de website van de NVWA.

Doorberekenen van kosten

De NVWA wordt voor ongeveer 70% betaald door het ministerie van LNV en het ministerie van VWS. De overige 30% zijn kosten voor keuringen en herinspecties bij bedrijven. Deze kosten worden via retributies bij het bedrijfsleven in rekening gebracht. Het uitgangspunt hierbij is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. De tarieven van de NVWA worden daarom jaarlijks aangepast aan de stijgende lonen en prijzen en aan ontwikkelingen in het toezicht.