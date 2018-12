Bruins neemt maatregelen voor eventuele No-Deal Brexit

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een reeks aan maatregelen in gang gezet om de gezondheidszorg in Nederland voor te bereiden op een eventueel no deal scenario bij de Brexit. Het gaat onder andere om uitbreiding van de capaciteit van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het geven van voorlichting aan zorgpartijen over de mogelijke gevolgen van een no deal. Ook brengt Bruins veranderende regels voor fabrikanten in kaart en pakken VWS, IGJ en CBG waar mogelijk vooraf eventuele leveringsproblemen van genees- en hulpmiddelen aan. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Naast de maatregelen die op nationaal en bestuurlijk niveau worden genomen is het erg belangrijk dat zorginstellingen en zorgverleners, maar ook zorgverzekeraars en bedrijven die aan zorginstellingen producten leveren, zelf de nodige acties ondernemen om zich voor te bereiden op mogelijke ongewenste gevolgen van een no deal scenario.

Minister Bruno Bruins: ‘Welke consequenties de Brexit precies gaat hebben kan per instelling verschillen, daarom is het belangrijk dat instellingen zich goed voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van alle spullen die je uit of via het VK aanschaft, het nalopen van service en onderhoudscontracten van medische apparatuur met bedrijven uit het VK of het checken van (patiënt)data of onderzoeksgegevens die opgeslagen staan in de ‘Cloud,’ maar in de praktijk op servers van IT-aanbieders in het VK staan. Als zorgpartijen zich goed voorbereiden is de kans op ongewenste verrassingen een stuk kleiner. Dat is in het belang van de patiënt. Dat is waar ik iedereen in verschillende bijeenkomsten op heb gewezen en ook de komende tijd blijf wijzen. Goede voorbereiding betekent straks het halve werk.’

Informatievoorziening

Het afgelopen jaar heeft Bruins al meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor koepel- en brancheorganisaties in de zorg. Ook de komende tijd worden nog verschillende extra informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast kunnen zorgpartijen gebruik maken van het rijksbrede Brexitloket https://www.brexitloket.nl/ en de Brexit Impact Scan https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/brexitimpactscan/#/welkom

Direct na de het referendum in het VK over Brexit in 2016 is al gestart met het versterken van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Dit omdat het werk dat door de Britse geneesmiddelenautoriteit werd uitgevoerd moet worden opgevangen door andere lidstaten. Nederland speelt hierin, zeker met de komst van de EMA naar Amsterdam, na de Brexit een belangrijke rol. Nederland heeft ook het initiatief genomen om samen met andere lidstaten en op EU niveau gevolgen van een no deal scenario te bespreken die een gezamenlijke oplossing vragen.

Lees hier de volledige brief van de minister over de mogelijke gevolgen van een no-deal scenario op de gezondheidszorg: