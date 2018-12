Grote belangstelling marktpartijen voor deelname aan Mobility as a Service

De belangstelling voor de zeven Mobility as a Service (MaaS) pilots van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is groot. Er hebben zich 41 partijen ingeschreven voor de overkoepelende Raamovereenkomst. Na de beoordeling zijn 24 partijen toegelaten, die zich nu kunnen inschrijven op de regionale pilots. Doel van het MaaS-project is dat reizigers in de toekomst hun reis volledig digitaal plannen, boeken en betalen met alle vervoersmiddelen. Bijvoorbeeld de deelauto, deelfiets, (water)taxi, bus, metro en trein.

Om inzicht te krijgen in de effecten en werking van MaaS is gekozen voor zeven pilots die landelijk uit te rollen zijn. Samen met vervoerders, marktpartijen en overheden wordt ervaring opgedaan. De pilots zullen starten in de regio's: Amsterdam, Utrecht-Leidsche Rijn, Twente, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven, Groningen-Drenthe en Limburg.

De aanmoedigingssubsidie van in totaal 20 miljoen euro geldt voor 2 à 3 jaar. De cofinanciering van Rijk en regio is bedoeld om de private bedrijven bij onder meer de ontwikkeling van apps een duwtje in de rug te geven. De aanbestedingen voor de eerste pilots in Amsterdam en Rotterdam-Den Haag zullen begin 2019 van start gaan. De andere pilots zullen in de maanden erna volgen.