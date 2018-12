Rita Verdonk en Martijn Leisink aan de slag met aanpak regeldruk Wmo en Jeugdzorg

Rita Verdonk en Martijn Leisink gaan de komende tijd aan de slag als speciaal adviseur om de regeldruk bij zorgaanbieders en professionals in de Wmo en de jeugdzorg aan te pakken. Binnen één jaar moeten de administratieve lasten voor professionals en zorgaanbieders in de Wmo en de Jeugdzorg merkbaar verminderd zijn. Dat hebben minister Hugo de Jonge (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en acht koepels van zorgaanbieders en zorgprofessionals afgesproken.

De administratieve lasten zijn voor veel medewerkers in de jeugdzorg en de Wmo een doorn in het oog. Met het programma Ontregel de Zorg wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders daarom zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning.

Rita Verdonk zal als speciaal adviseur van het programma aan de slag gaan. In haar aanpak staat de professional binnen de jeugdzorg en de Wmo centraal. Zo zal ze onder andere met werkgevers en werknemers verschillende sessies organiseren om regels te schrappen.

De aanpak sluit aan op de ondersteuning van gemeenten door voormalig wethouder Martijn Leisink. Hij is adviseur voor het programma i-Sociaal Domein. In dat programma werken gemeenten en zorgaanbieders al langer samen aan het verminderen van de regeldruk. Gemeenten zijn hun werkwijzen aan het vereenvoudigen en uniformeren, door de contracten en de financiële verantwoording te standaardiseren.

In de Eerste Kamer ligt een wet die het de minister van VWS mogelijk maakt de standaarden van het programma i-Sociaal Domein af te dwingen zodat Wmo- en jeugdzorginstellingen met minder onnodige administratie krijgen te maken.

Op de website www.ordz.nl is meer informatie te vinden over de acties en de voortgang van het programma Ontregel de Zorg. Op de website www.i-sociaaldomein.nl is meer informatie te vinden over de standaard uitvoeringsvarianten en verantwoordings­protocollen.