Werkloosheid lager dan voor de crisis

Het werkloosheidspercentage is voor het eerst lager dan het laagste punt vlak voor het uitbreken van de crisis. In november is het werkloosheidspercentage gedaald tot 3,5%. Er zijn nu 326 duizend mensen werkloos. Steeds meer mensen hebben een baan: er zijn nu bijna 8,9 miljoen mensen aan het werk. Dat is vooral te danken aan jongeren en 45-plussers. Dat blijkt uit de nieuwste werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De werkloosheid is de afgelopen jaren stevig gedaald. Er zijn nu 373 duizend werklozen minder dan tijdens de piek van de werkloosheid in februari 2014. Toen hadden 699 duizend mensen geen werk.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Dit is mooi nieuws om 2018 mee af te sluiten. Fijn voor de mensen die dit jaar een baan hebben gekregen. En hoopvol voor iedereen die nog op zoek is. Veel werkgevers staan te springen om extra handen. Ik hoop dat er in 2019 nog veel meer mensen aan het werk komen.”

Steeds minder mensen hebben bovendien een WW-uitkering. Eind november verstrekte UWV 267 duizend WW-uitkeringen. In november 2017 waren dat nog 70 duizend uitkeringen meer. Vooral in de techniek en het onderwijs daalde het aantal uitkeringsaanvragen sterk.

Er is vandaag ook een ander record gebroken. Het percentage van de bevolking dat aan het werk is, was aan het begin van de crisis 68,3%. In november is dat cijfer net iets hoger met 68,4%. Dat is het hoogste percentage werkenden van de bevolking sinds het CBS begon met meten, bijna 50 jaar geleden. Daarnaast zijn mensen ook gemiddeld meer uren per week gaan werken.

