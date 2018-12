Benoeming ambassadeurs

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Buitenlandse Zaken ingestemd met twintig ambassadeursbenoemingen. De benoemingen gaan in vanaf volgend jaar zomer, met uitzondering van die in Londen en bij de VN in New York. Die gaan medio 2020 in. De benoemingen zijn pas definitief als de gastlanden hun goedkeuring eraan hebben verleend.