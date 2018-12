Jaaroverzicht 2018: Defensie in 4 minuten (video)

2018 is voor Defensie een jaar met 2 gezichten: met extra geld krijgt Defensie weer perspectief en start met haar herstel. Maar de gevolgen van 3 decennia bezuinigen zijn nog dagelijks voelbaar. Voor een grotere slagkracht van Defensie en om te voldoen aan de NAVO 2%-norm zijn verdere stappen nodig.

Ondertussen is de krijgsmacht volop in bedrijf. Zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Denk aan de NAVO-inzet in Litouwen. De F-16´s stoppen eind 2018 de strijd tegen ISIS om de overgang naar de F-35 voor te bereiden. Ook op de grond wordt de deelname in Irak minder. Terwijl Nederland de inzet in Afghanistan uitbreidt. In Mali verzamelen militairen inlichtingen voor de VN. Nederland maakt bekend dat ze de missie in 2019 afbouwt. Het geeft de krijgsmacht tijd om te herstellen en zich voor te bereiden op andere soorten inzet.

Defensie investeert in conflictpreventie en zorgt dat landen voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen. Want voorkomen is beter dan genezen.

Het is nodig. De onrust in de wereld is groot, verhoudingen verschuiven en de relatie met Rusland blijft zorgelijk.

Met de NAVO richt Nederland zich meer op de collectieve verdedigingstaak. Ze trainen een grootschalig gevecht in Noorwegen. Aan deze oefening Trident Juncture doen 2.200 Nederlandse militairen mee. Ze bereiden zich voor op hun taak als snel inzetbare NAVO-eenheid.

Begin 2018 wordt in de Defensienota de koers voor de komende jaren bekend. Defensie investeert in mensen, slagkracht en zichtbaarheid. En het kabinet geeft richting de NAVO aan méér te willen investeren.

Grote verbeteringsprojecten worden gepland: modernisering van Apaches, pantserhouwitsers, gevechtsvoertuigen, en vernieuwing van de vloot. Munitievoorraden worden aangevuld en ondersteunende eenheden krijgen uitbreiding.

Ook de cybercapaciteit breidt uit. En dat is noodzakelijk... Nederland gaat ook offensief optreden om de digitale grenzen te beschermen.

Reservisten worden meer en breder ingezet en met de civiele sector start Defensie projecten om personeel slim te delen.

In 2018 ontvangt Defensie de eerste nieuwe vrachtwagens, uitgezonden militairen krijgen nieuwe gevechtsuniformen en Defensie neemt mini-drones in gebruik. Ook stroomt moderne precisie-munitie voor de artillerie in.

Maar de bezuinigingen blijken grotere schade te hebben aangericht dan verwacht. Herstel heeft tijd nodig en het vertrouwen van het personeel in verbetering is beschadigd. Het uitblijven van nieuwe arbeidsvoorwaarden verergert dit. Een deel van de mensen verlaat de organisatie. Daartegenover verloopt de werving in 2018 goed.

Defensie erkent dat er veel kan en moet verbeteren op het gebied van sociale en fysieke veiligheid. Denk aan integriteit, het vertrouwen om misstanden te melden en het veilig werken met Chroom-6.

In 2018 ontvangen veteranen erkenning en waardering uit de samenleving. Nederland toont dit op veteranendag, en veel mensen dragen gewonde militairen een warm hart toe. Zoals tijdens de Invictus Games. Prins Harry maakt bekend dat dit sportevenement in 2020 naar Nederland komt.

De krijgsmacht oefent volop. En zet zich dag en nacht in met veiligheidspartners en bondgenoten, zichtbaar en onzichtbaar voor de veiligheid van Nederland. Een taak die Defensie met trots blijft vervullen, als de verzekeringspolis van het Koninkrijk.

Klaar om te beschermen wat ons dierbaar is.