Ministerraad stemt in met wetsvoorstel burgerschapsonderwijs

Het is van groot belang dat scholen goed burgerschapsonderwijs geven. Veel scholen vinden nu niet duidelijk in de wet staan wat er van hen wordt verwacht en daarom werkt minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aan een wetsvoorstel dat scholen meer duidelijkheid geeft.

Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Scholen hebben, naast ouders en verzorgers, een belangrijke rol om deze gemeenschappelijke waarden aan kinderen te leren. Daarom is het belangrijk dat zij meer richting krijgen om burgerschapsonderwijs te kunnen geven.

Meer duidelijkheid

In het wetsvoorstel staat dat scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook is de school een oefenplaats, waar leerlingen actief kunnen oefenen met de vaardigheden die ze later nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Juist op school komen leerlingen met verschillende achtergronden elkaar tegen. Tenslotte staat in het wetsvoorstel dat de school een plek is waar leerlingen het goede voorbeeld horen te krijgen.

Meer mogelijkheden voor inspectie

Door de wet te wijzigen krijgt de inspectie ook de mogelijkheid om met scholen in gesprek te gaan over hun burgerschapsonderwijs. Nu is het zo dat een school alleen aangesproken kan worden, als er helemaal niets aan burgerschap wordt gedaan. Dat is te mager voor zo'n belangrijke taak.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is het wetsvoorstel in het voorjaar aan de Tweede Kamer te zenden.