Nederland steunt sancties mensensmokkelaars Mali

De VN-Veiligheidsraad heeft vandaag voor het eerst besloten om drie personen op een sanctielijst te plaatsen vanwege het ondermijnen van het vredesproces in Mali. Nederland is met zijn bijdrage aan de VN-missie MINUSMA en verschillende ontwikkelingsprogramma’s een betrokken partner in Mali. Ons land en onder meer Frankrijk zijn de aanjagers achter de sancties.