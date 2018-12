Bruno Bruins investeert in veiligheid van implantaten

Voor het plaatsen van een implantaat bestaat vaak een medische noodzaak, maar niet altijd. Zoals bij alle medische ingrepen moeten de voordelen en de risico’s worden afgewogen. Het is cruciaal dat artsen over de risico’s van implantaten in gesprek gaan met de patiënt, zodat ze samen kunnen beslissen over de beste behandeling. Daarvoor is de juiste informatie nodig. Patiënten moeten weten waarom de plaatsing van een implantaat nodig is, maar ook welke risico’s (de operatie met) het implantaat met zich meebrengt. Daarom start minister Bruno Bruins komend jaar met een campagne om artsen beter te informeren over de risico’s van implantaten. Ook moet de campagne bevorderen dat artsen en patiënten bijwerkingen melden bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten.

Bruno Bruins: ‘Er is de afgelopen jaren veel gebeurd om de patiëntveiligheid van medische hulpmiddelen, zoals implantaten, te verbeteren. Maar we komen van ver en we zijn nog niet klaar. Als Nederland zijn we een voorloper in Europa. Ik blijf me inzetten om de patiëntveiligheid te verbeteren. En ik heb daar anderen bij nodig. Daarom roep ik patiënten, artsen en fabrikanten op om bijwerkingen en incidenten actief te melden. Alleen dan kunnen anderen hiervan leren en kan er samen voor worden gezorgd dat medische hulpmiddelen steeds veiliger worden.’

Samen beslissen

Naast de campagne die zich richt op artsen en zorgaanbieders start Bruins ook een extra traject dat zich richt op het goede gesprek tussen arts en patiënt bij de keuze over het al dan niet gebruiken van implantaten. Artsen moeten zich ervan verzekeren dat de informatie die zij geven over mogelijke bijwerkingen en risico’s van een behandeling is gehoord en begrepen door de patiënt. Zodat de patiënt de afweging over de voor- en nadelen goed kan maken. Om patiënten adequaat bij te staan, hebben artsen informatie nodig over de bijwerkingen die bekend zijn.

Investeren in veiligheid van implantaten

Bruins investeert ook in de uitbreiding van capaciteit op het gebied van implantaten bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daartoe worden extra mensen aangenomen bij de het team Medische Technologie van de IGJ en wordt het budget van het RIVM voor onderzoek naar risico’s van implantaten verhoogd. Daarnaast investeert Bruins in de ICT van het Meldpunt en Expertisecentrum, zodat ook bij grotere aantallen meldingen signalen over bijwerkingen van implantaten snel opgepikt kunnen worden. Bovendien zijn artsen vanaf 1 januari 2019 wettelijk verplicht om implantaten te registreren in het Landelijk Implantatenregister. Nederland loopt daarmee vooruit op Europese regelgeving die in mei 2020 in gaat.