Kabinet: verplaatsing grondstation Burum noodzaak voor optimale 5G-netwerken

Het kabinet wil dat Nederland het beste mobiele internet van Europa houdt. De vraag naar digitale connectiviteit blijft groeien en daarvoor is de aanleg van nieuwe netwerken zoals 5G essentieel. Voor 5G zijn verschillende frequenties nodig zoals de zogenoemde 3,5 Gigahertz band. Een deel daarvan is echter op dit moment al in gebruik. Bijvoorbeeld door het interceptiestation voor satellietcommunicatie in het Friese Burum. Om zowel onze nationale veiligheid als overal een optimaal 5G-netwerk te garanderen, heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) vandaag namens het kabinet bekend gemaakt dat verplaatsing van dit station naar het buitenland noodzakelijk lijkt.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De komende jaren worden allerlei dagelijkse zaken continu verbonden met het internet: auto’s, landbouw, zorg, robots maar ook huishoudelijke apparaten. Geavanceerde mobiele communicatie via 5G is daarvoor de basis, maar grondig onderzoek stelt dat dat technisch niet samengaat op dezelfde frequentie als waarop Nederland via Burum inlichtingen verzamelt. Inleveren op onze nationale veiligheid óf straks in een groot deel van Nederland geen 5G zijn beiden niet aan de orde. Het kabinet gaat daarom de optie van verplaatsing uitwerken.”





Beschikbaar stellen 3,5 Gigahertz band voor aanbieden 5G

De 28 EU-landen hebben afgelopen voorjaar vastgelegd dat overal in Europa de 3,5 Gigahertz (GHz) frequentieband beschikbaar wordt gesteld voor het aanbieden van algemene mobiele communicatie aan consumenten en bedrijven via 5G.



Op dit moment zijn er in Nederland 154 lokale vergunningen op deze frequentieband verleend, bijvoorbeeld voor toepassing van eigen draadloze communicatietechnieken binnen bedrijven. Deze lopen tot en met 2022 of 2026. Het Agentschap Telecom (AT) heeft als vergunningverlener- en beheerder aangegeven dat door het doen van aanpassingen in het frequentiegebruik een groot deel van de bandbreedte al in september 2022 ter beschikking kan worden gesteld via een veiling om 5G te gaan aanbieden. Het AT beveelt tegelijkertijd aan om ook na 2026 een deel van de band beschikbaar te houden voor bedrijfstoepassingen.

TNO: technische oplossingen leiden tot ernstige hinder voor 5G of satellietinterceptie

Boven de denkbeeldige lijn Amsterdam – Zwolle is de 3,5 GHz band volledig in gebruik voor het satellietcommunicatie interceptiestation van de inlichtingendiensten in Burum. TNO constateert in een rapport in opdracht van de betrokken ministeries (BZK, Defensie en EZK) dat gezamenlijk gebruik van de 3,5 GHz-band in Noord-Nederland, zonder invloed op de nationale veiligheid enerzijds of het volledig kunnen benutten van 5G anderzijds, onmogelijk is.