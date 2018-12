Minder drempels om aan het werk te gaan

Het afgelopen jaar is het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid in gesprek gegaan met mensen met een arbeidsbeperking, werkgevers, gemeenten, zorgaanbieders, belangenorganisaties en andere betrokkenen om er achter te komen welke drempels en angsten er zijn om aan het werk te gaan en wat hier aan te doen is. Wat de acties zijn die daar uit volgen, staat in een Kamerbrief die Van Ark vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.

Het zijn acties die er voor moeten zorgen dat mensen;

makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen op de uitkering als werken (even) niet lukt

beter inzicht krijgen in de financiële gevolgen als ze aan het werk gaan;

meedoen op de best passende plek;

continuïteit krijgen in de begeleiding en ondersteuning die bij hen past.

De praktische uitwerking staat in de Kamerbrief. Een greep uit de belangrijkste maatregelen:

Werk:

In de eerste helft van 2019 stuurt Van Ark een wetsvoorstel naar de Kamer waarin maatregelen zijn uitgewerkt die ervoor zorgen dat meer werken loont, dat Wajongers altijd terug kunnen vallen op de Wajong en dat Wajongers hun uitkering behouden als zij onderwijs volgen. Met Divosa en gemeenten is Van Ark in overleg hoe ze er voor kunnen zorgen dat mensen die vanuit de bijstand gaan werken ook makkelijker terug kunnen vallen op hun uitkering als het werk ophoudt om vanuit daar weer een plek te vinden op de arbeidsmarkt.

Wanneer iemand met een WIA-uitkering aan het werk gaat, wordt hij of zij vijf jaar lang niet herbeoordeeld. Dit maakt het voor mensen aantrekkelijker om terug te keren naar de werkvloer.

Geld:

Het kabinet onderzoekt hoe de toeslagen beter kunnen worden ingericht zodat mensen minder te maken hebben met terugvorderingen. Ook werkt het ministerie aan een rekentool waarmee mensen beter inzicht krijgen in wat het financieel betekent als ze gaan werken. Met Divosa en gemeenten wordt er ook gewerkt aan manieren waarbij mensen zo min mogelijk last hebben van verrekeningen met de uitkering achteraf.

Plek:

We gaan onderzoeken hoe de aansluiting tussen (arbeidsmatige) dagbesteding en (beschut) werk makkelijker kan worden. Goede praktijkvoorbeelden gaan we delen. Ook de aansluiting beschut werk en banenafspraak wordt beter.

Ondersteuning:

Het streven is om mensen voor wie dat nodig is de begeleiding te geven die bij hen past. Niet alleen gericht op werk, maar ook op zorg, wonen en andere gebieden waar ondersteuning nodig is. Belangrijk hierbij is dat er continuïteit is, ook als mensen op een andere plek of vanuit een andere regeling gaan werken of als er iets in de persoonlijke situatie verandert.