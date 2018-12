Nieuwe burgemeester in Zevenaar

De heer drs. L.J.E.M. van Riswijk (Lucien) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Zevenaar. De benoeming gaat in op 20 december 2018.

Beeld: BZK/Jurgen Huisken

De heer Van Riswijk (50 jaar) is lid van het CDA. Hij is op dit moment burgemeester van de gemeente Druten. Op dit moment is mevrouw mr. P. Schadd-de Boer (PvdA) waarnemend burgemeester van de gemeente Zevenaar.

Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar samengevoegd tot de nieuwe gemeente Zevenaar.