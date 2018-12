Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Iedereen denkt wel eens na over hoe zijn werk er in de toekomst uit gaat zien. Een loopbaanadviseur kan mensen daarmee helpen. Dat is fijn voor als er een verandering aan zit te komen, maar ook mensen die tevreden zijn met hun huidige baan kunnen veel baat hebben bij zo’n advies. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ opengesteld voor alle 45-plussers.

Voorheen konden alleen specifieke beroepen zoals ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten gebruikmaken van de subsidie. Minister Koolmees: “De mensen die dat hebben gedaan, waren positief. Maar ik denk dat er nog veel meer mensen er profijt van kunnen hebben. Daarom heb ik besloten dat alle 45-plussers in aanmerking komen.” Hij trekt daarom nog eens 3 miljoen euro extra uit voor de regeling, waardoor er in totaal 17 miljoen euro beschikbaar is.

Wie een ontwikkeladvies aanvraagt, krijgt een aantal individuele gesprekken met een coach. Samen kijk je dan naar je huidige werk, naar wat je kunt en leuk vindt, en waar in de toekomst banen voor jou te vinden zijn. De coach kan je ook helpen om je nieuwe plannen in gang te zetten. Het ontwikkeladvies is voor de deelnemer gratis. De coach kan per ontwikkeladvies €600 subsidie aanvragen. Er is ook een potje voor leidinggevenden die hun werknemers willen ondersteunen bij hun loopbaanwensen.

Het is belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk en over hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. Zeker niet als ze goed op hun plek zitten en een druk leven leiden. Minister Koolmees heeft daar een oplossing voor: “Iedereen komt aan het begin van het jaar met goede voornemens. Ik denk dat het de moeite waard is om dit jaar met een loopbaanadviseur aan je eigen toekomst te werken.” De regeling is nog tot 10 januari 2020 beschikbaar.

Wat kan een loopadviseur voor jou betekenen?

Monique van Bavel (46) is kok bij cateringbedrijf Hutten en kreeg een ontwikkeladvies: “Het ontwikkeladvies heeft mij wel echt op het spoor gezet om eens verder te kijken. We hebben een hoge werkdruk en we weten allemaal dat we tot 67 door moeten. Uit het advies kwam dat ik heel graag jonge mensen wil coachen voor het vak. Dat is goed om te weten voor de toekomst, als ik dit werk misschien niet meer kan doen. Ik ben er slimmer door geworden en het heeft me helemaal geen ene stuiver gekost. Je bent nog steeds directeur van je eigen loopbaan en je eigen toekomst. Dus jij zult zelf het heft in handen moeten nemen, hoe ga ik 67 worden?”

Hoe maak je gebruik van het ontwikkeladvies?

Het enige wat je hoeft te doen, is contact te zoeken met een loopbaanadviseur bij jou in de buurt. Dat kan natuurlijk via Google, maar op Hoe werkt Nederland staan ook een aantal tips. De coach handelt verder de administratie en de kosten af.