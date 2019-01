Staatssecretaris Keijzer naar de VS voor innovatiesamenwerking en techbeurs CES

Nederlandse techbedrijven en startups goed positioneren om internationaal te kunnen groeien met hun innovaties en de samenwerking met Amerikaanse bedrijven versterken. Dat is het doel van het bezoek van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) van zondag 6 tot zaterdag 12 januari aan de Verenigde Staten. Samen met Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen gaat de staatssecretaris naar de staat Michigan, de grootste mondiale technologiebeurs CES in Las Vegas en Silicon Valley bij San Francisco.



Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Innovatieve ondernemers zijn bijna altijd op zoek naar kennis, geld en partners om hun product of dienst verder te laten groeien. Daarom is het goed om deze Nederlandse bedrijven in de VS, de grootste investeerder in onze economie, te ondersteunen bij het benutten van kansen. Dat doen we gericht daar waar kansrijke markten zijn of potentiële partners samen komen zoals bijvoorbeeld op de CES. Maar ook in juni in Den Haag waar we samen met de VS de Global Entrepreneurship Summit organiseren.”

Michigan: samenwerking om innovatie in auto-industrie te versterken

Nederland en Michigan hebben sterke historische en economische banden. Er wonen 515.000 Amerikanen van Nederlandse afkomst en alleen al de jaarlijkse export naar Nederland bedraagt meer dan 330 miljoen dollar. Michigan vormt het hart van de auto-industrie in de VS, met grote producenten als General Motors en Ford. Nederlandse ondernemingen als VDL, NXP, TomTom, Technolution en Prodrive excelleren als hightech toeleveranciers, ook als het gaat om de mobiliteit van de toekomst.



Op maandag 7 januari ontmoet staatssecretaris Keijzer de nieuwe gouverneur van de staat Michigan: Gretchen Whitmer. Met haar voorganger ondertekende Keijzer afgelopen april een samenwerkingsovereenkomst om onderzoek en ontwikkeling uit te gaan wisselen, om de productie van auto(-onderdelen) beter op elkaar af te stemmen en om gezamenlijk meer gebruik te maken van innovatieve technologieën voor bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s. Keijzer bezoekt in Ann Arbor één van de hieruit ontstane projecten om technologie te testen.

CES: grootste internationale technologiebeurs

De Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas is met bijna tweehonderdduizend bezoekers de grootste mondiale technologiebeurs. Jaarlijks worden er de nieuwste technologieën en de volgende generatie innovaties aan de markt getoond. Zo werden bij eerdere edities van de CES bijvoorbeeld nieuwe versies van besturingssysteem Windows gepresenteerd, elektrische auto’s aangekondigd en nieuwe technologie voor games gedemonstreerd.



Keijzer is op dinsdag 8 en woensdag 9 januari aanwezig bij de officiële start van de beurs en opent onder andere de Holland Tech Square. Hier is startup-ambassadeur Prins Constantijn van Oranje met vijftig Nederlandse startups naar toe gereisd. De jonge technologiebedrijven presenteren zich aan internationaal publiek en leggen contacten met potentiële investeerders, klanten en partners. De startups zijn gespecialiseerd in diverse thema’s, waaronder robotica, digitale zorg, Internet of Things, kunstmatige intelligentie en technologie voor het onderwijs.



Haar bezoek aan de Verenigde Staten sluit staatssecretaris Keijzer op donderdag 10 en vrijdag 11 januari af in Californië. Vanuit San Francisco gaat zij onder andere op bezoek bij de winkel van de Nederlandse fietsproducent VanMoof en The Vault, het innovatienetwerk voor startups. Ook spreekt ze vertegenwoordigers van Intel en Google X.