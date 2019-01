Militairen begonnen met opruimen strand Schiermonnikoog

Zo’n 100 militairen zijn op de Schiermonnikoog begonnen met het opruimen van de vervuilde stranden. De opruimactie kon vanwege hoogwater niet voor 10:00 uur beginnen. De militairen worden ingezet op het oostelijk deel van het eiland. Dit is vanwege ontbrekende infrastructuur slecht toegankelijk voor het publiek. Ze gebruiken hiervoor hun eigen terreinvoertuigen: 4-tonners en Amaroks.

Dat ze ooit blij zou zijn met een militaire invasie op haar eiland, had burgemeester Ineke van Gent niet verwacht. Toch is het zo. “Ik ben heel erg blij om al die militairen hier te zien. Na iedere wisseling tussen eb en vloed liggen de stranden weer vol met nieuwe troep. Het voelt als dweilen met de kraan open, maar we blijven dweilen en daar kunnen we de militairen heel erg goed bij gebruiken.”

De militairen arriveerden met de veerboot van 6:30 uur en ze zijn ondergebracht op een kampeerboerderij. Kolonel Paul van der Touw leidt de inzet: “De steun wordt geleverd door 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. Het gaat om 44 en 45 Pantserinfanteriebataljon en 10 Natresbataljon [nationale reserve]. Ieder bataljon levert zo’n 35 mannen, vrouwen en terreinvoertuigen.”

Zeeppompjes en schoenen

De militaire eenheden gaan helpen bij het opruimen van de rommel die sinds woensdag aanspoelt op de waddenstranden. In de nacht van dinsdag op woensdag verloor een containerschip van de Zwitserse rederij MSC 277 zeecontainers in zwaar weer. Op Schiermonnikoog spoelden 3 containers aan. Ook liggen de stranden bezaaid met uiteenlopende consumptiegoederen: van speelgoed tot zeeppompjes en schoenen.

Ook zijn er zakken met de chemische stof peroxide overboord geslagen. Van der Touw heeft aangegeven het bergen van deze duidelijk herkenbare zakken over te laten aan specialisten van de brandweer.