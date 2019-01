Minister-president Rutte ontvangt minister-president Abe van Japan

Minister-president Rutte ontvangt op woensdag 9 januari 2019 in Rotterdam minister-president Abe van Japan.

Tijdens de ontmoeting spreken minister-president Rutte en minister-president Abe elkaar onderling en in een breder delegatieoverleg, waarbij ook minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aansluiten.

In aanloop naar de G20 onder Japans voorzitterschap in 2019 zal onder meer worden gesproken over samenwerking op het gebied van handel, klimaatadaptatie, vergrijzing en digitalisering. Ook zal aandacht worden besteed aan onderwerpen zoals Brexit, het handelsverdrag tussen de EU en Japan en ontwikkelingen in de regio.

De ontmoeting wordt afgesloten met een diner.