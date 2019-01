Sponsors gezocht voor wereldtop over ondernemerschap

Voor een uniek evenement over ondernemerschap en innovatie is het ministerie van Buitenlandse Zaken op zoek naar bedrijven die hun producten of diensten willen promoten. Samen met de Verenigde Staten organiseert ons land op 4 en 5 juni de 9e editie van de Global Entrepreneurship Summit (GES).

GES 2019 is de ideale showcase voor Nederlandse producten en diensten. Dit Amerikaans-Nederlandse evenement is een unieke combinatie van marktplaats, conferentie en forum. Het trekt een bijzondere doelgroep van 2000 investeerders en ondernemers vanuit de hele wereld en geeft veel internationale zichtbaarheid aan de top van het bedrijfsleven. Twee dagen lang volgen de geselecteerde deelnemers een uniek programma van keynotes van internationale topsprekers, panels en netwerkactiviteiten in het World Forum te Den Haag.

Om innovatie en Nederlands ondernemerschap beter op de kaart te zetten, zijn er brede mogelijkheden om producten en diensten te adverteren tijdens GES 2019. Jouw bedrijf kan producten en diensten sponsoren die nodig zijn voor de organisatie van de conferentie, zoals techniek, (app)software, voedselproducten, dranken, decoratie, energie, vervoer en verblijf. Ook biedt GES de mogelijkheid om op diverse manieren allerlei innovatieve producten en diensten aan te bieden aan deelnemers of onderdeel te laten zijn van dit evenement.

Neem contact op met de GES 2019-projectdirectie en stuur ons jouw voorstel via ges2019@minbuza.nl met “Sponsoringvoorstel” in het onderwerp. We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden om producten of diensten tijdens GES 2019 aan te bieden in ruil voor zichtbaarheid. Lees meer over de richtlijnen op tenderned.