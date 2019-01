Britten in Nederland zeer bezorgd over gevolgen Brexit

De ruim 45.000 Britse burgers in Nederland maken zich grote zorgen over de gevolgen van de Brexit voor hun persoonlijke leven. Maar liefst 89% is bezorgd, zo blijkt uit een onderzoek van Kantar Public in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder 1.419 Britten in Nederland.

De ondervraagde Britten zijn met name bezorgd over hun rechten om in Nederland te kunnen blijven wonen, werken en leven (88%). Ook het recht op vrij reizen binnen de EU baart 87% zorgen. Andere punten van onrust die worden genoemd zijn mogelijke douaneformaliteiten (67%), de mogelijkheid om Nederland te verlaten en daarna weer te kunnen remigreren (61%), de dubbele nationaliteit (55%) en gevolgen voor het pensioen (50%).

“Begrijpelijk dat de Brexit ook voor deze mensen grote onzekerheden met zich meebrengt”, zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken in een reactie. “Ik blijf daarom benadrukken dat het conceptterugtrekkingsakkoord voor iedereen de allerbeste uitkomst zou zijn. Maar in geval van no-deal is het noodzakelijk dat Britse burgers in Nederland weten waar ze aan toe zijn. Ik kom heel binnenkort met meer informatie hierover.”

Ondanks de grote zorgen zegt slechts een op de drie van de Britse burgers in Nederland zich bezig te houden met voorbereidingen op de Brexit. Zeven op de tien heeft zich niet of nauwelijks voorbereid op de mogelijke gevolgen van Brexit.

De overgrote meerderheid wil in Nederland blijven. Vier op de vijf Britten weten zeker dat ze in de toekomst in Nederland blijven wonen, werken of studeren (81%). Nog eens 15% geeft aan dit waarschijnlijk te doen. Zes op de tien Britten wonen langer dan vijf jaar in Nederland. De grootste groepen Britten wonen in Den Haag en Amsterdam.

Gemengde relaties komen relatief veel voor: 40% van de partners heeft de Nederlandse nationaliteit, terwijl 38% van de partners de Britse nationaliteit heeft. Nog eens 13% heeft een andere Europese nationaliteit, en 9% heeft een andere, niet-Europese nationaliteit. Bijna de helft overweegt de Nederlandse nationaliteit aan te vragen, en 10% weet zeker dit te gaan doen.

De resultaten van het onderzoek komen deels overeen met een onderzoek dat Kantar Public in de zomer van 2018 uitvoerde onder Nederlanders die in het VK wonen. Van de ruim 100.000 Nederlanders die in het VK wonen, maakte toen 57% zich veel zorgen over de gevolgen van de Brexit. Ook hier ging het vooral om zaken als verblijfsrechten, toekomstige douaneprocedures, behoud van pensioen en toegang tot de gezondheidszorg. Ongeveer 22% was zich actief aan het voorbereiden op de Brexit. Ongeveer driekwart was van plan in het VK te blijven wonen en werken.