Overgangsregeling verblijfsrecht Britten in Nederland

Britten en hun familieleden die vóór de Brexit op 29 maart rechtmatig in Nederland verblijven, mogen in het geval van een no deal in ieder geval nog 15 maanden in Nederland blijven wonen, werken en studeren. Dat heeft het kabinet besloten. De overgangsregeling geldt ook voor familieleden van Britse burgers die zelf geen EU-nationaliteit hebben.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat de ongeveer 45.000 Britten die rechtmatig in Nederland verblijven in deze periode (15 maanden) uitnodigen om een aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning in te dienen die nodig is na de overgangsperiode. De IND doet dit verspreid over de overgangsperiode, zodat alle betrokkenen in de gelegenheid wordt gesteld om hun toekomstig verblijf in Nederland goed te regelen. Britse burgers komen in aanmerking voor deze vergunning als ze voldoen aan dezelfde verblijfsvoorwaarden die gelden voor EU-burgers.

Staatssecretaris Harbers:

“Ook na de Brexit zijn Britten van harte welkom om in Nederland te wonen, werken en studeren. Het is daarom belangrijk dat de EU en het Verenigd Koninkrijk goede afspraken maken over verblijfsrecht. Omdat hierover nog nog altijd geen zekerheid is, heeft de IND zich goed voorbereid op een no deal scenario. Na een no deal-Brexit mogen Britten met rechtmatig verblijf in Nederland nog 15 maanden blijven. Hiermee nemen we een belangrijke zorg voor deze mensen weg. Na deze overgangsperiode is een definitieve verblijfsvergunning nodig.”

Britten die pas na de Brexit besluiten in Nederland te willen wonen, werken of studeren, kunnen een verblijfsvergunning als derdelander aanvragen. Zij kunnen een aanvraag voor een verblijfsvergunning wel in Nederland aanvragen en worden vrijgesteld van het vereiste voor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV), net als bijvoorbeeld Amerikanen, Canadezen, Japanners en Zuid-Koreanen.