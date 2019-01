Minister Bruno Bruins verwelkomt EMA in Nederland

De tijdelijke huisvesting voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is klaar voor gebruik. Dit is een belangrijke stap in de verhuizing van het EMA naar Nederland. Het EMA brengt jaarlijks 36.000 bezoekers naar Nederland en zorgt voor de komst van vele bedrijven. Vandaag heeft minister Bruins de sleutel van het Spark-gebouw overgedragen aan EMA.

Minister Bruno Bruins: “Het is cruciaal voor miljoenen patiënten in Europa dat het EMA ongestoord haar werk kan doen om de veiligheid en kwaliteit van geneesmiddelen te bewaken. Daarom zijn we ook trots dat het EMA zich heeft gevestigd in Nederland. We heten EMA van harte welkom in de tijdelijke locatie totdat het volledig nieuwe gebouw in gebruik genomen kan worden aan het eind van het jaar”.

Uitvoerend directeur EMA Guido Rasi: “Vandaag is een belangrijke eerste stap voor EMA’s nieuwe leven in Nederland. Ik wil alle Nederlandse autoriteiten die zo hard hebben gewerkt om te zorgen dat alles in Nederland klaar is om ons te verwelkomen, hartelijk bedanken. Die voorbereiding maakt een soepele overgang mogelijk en voorkomt vertragingen bij het vervullen van onze belangrijke volksgezondheidsmissie.”

Spark-gebouw

De tijdelijke locatie (Spark-gebouw) heeft 11 verdiepingen en beschikt over ongeveer 850 werkplekken, 15.000 m2 vloeroppervlakte en een uitgebreid conferentiecentrum. Het EMA maakt gebruikt van het Spark zolang de bouw van het volledig nieuwe kantoor nog gaande is. In november wordt de nieuwbouw aan de Zuidas naar verwachting opgeleverd.

Ondersteuning EMA

Nieuwe, innovatieve geneesmiddelen moeten immers zo efficiënt mogelijk beoordeeld kunnen worden op veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit, zodat ze met zo min mogelijk vertraging toegang krijgen tot de Europese markt. Daarnaast moet het EMA in staat blijven om snel op te treden als er problemen zijn met een medicijn. De eerste medewerkers en hun families wonen inmiddels al in Nederland. Amsterdam biedt EMA-medewerkers ondersteuning bij de verhuizing naar Nederland. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers meeverhuizen om de continuïteit van de werkzaamheden van het EMA te borgen.