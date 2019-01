Minister Ollongren en gemeente Groningen sluiten woondeal: snel 20.000 woningen erbij

Het Rijk en de gemeente Groningen werken de komende jaren intensief samen om de woningbouwproductie in de gemeente Groningen te verhogen. Al eerder becijferde de gemeente dat vanwege de krapte op de woningmarkt 20.000 nieuwe woningen bijgebouwd moeten worden voor 2030. De afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde woondeal, een bestuurlijke afspraak die vandaag is ondertekend door minister Ollongren (BZK) en burgemeester Den Oudsten. De ondertekening vond plaats tijdens een werkbezoek aan het Ebbingekwartier, een wijk in Groningen die afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doormaakt.

Verder pakken Groningen en Rijk samen excessen op de woningmarkt aan, zoals slecht verhuurgedrag van woningeigenaren. Het Rijk stelt een half miljoen euro beschikbaar voor de invoering van de kamerverhuurvergunning per 1 januari. Ook komt er een kwart miljoen euro beschikbaar voor een pilot om vernieuwende parkeeroplossingen in De Wijert te stimuleren.

Landelijk zijn er de komende jaren jaarlijks 75.000 woningen extra nodig om de tekorten in te lopen. In aansluiting op de afspraken met de gemeente Groningen gaat minister Ollongren nog afspraken maken met vier andere regio’s waar de druk op de woningmarkt groot is: de Metropoolregio Amsterdam, de Metropoolregio Utrecht, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de regio Eindhoven. In de woondeals staan voor de kortere termijn afspraken over locaties waar woningbouw versneld van de grond kan komen. Voor de langere termijn gaat het om het zeker stellen van voldoende plancapaciteit door als partners samen te werken bij enkele complexe ontwikkellocaties.

In Groningen zijn voor de kortere termijn vooral de Eemskanaalzone, het Suikerfabriekterrein, uitbreidingslocatie Meerstad en wijkvernieuwingswijk Selwerd in beeld. Rijk en gemeente willen de productie versnellen naar circa 8.000 woningen in 2023. In de periode tot 2030 komen daar nog circa 12.000 woningen bij. Voor de Eemskanaalzone en het Suikerfabriekterrein dient de gemeente dit jaar een experimenteeraanvraag in bij het Rijk. Het experiment, op basis van de Crisis- en Herstelwet, maakt het mogelijk om flexibeler met bestemmingsplannen om te gaan zodat er sneller gebouwd kan worden. Deze experimenteerstatus levert een tijdwinst op van minstens een half jaar.

Groningen krijgt bij het opstellen van business cases voor de bouwopgave ondersteuning van het Expertteam Woningbouw van het ministerie. Ook kan de gemeente snel profiteren van een aantal maatregelen die minister Ollongren in gang heeft gezet. Zo komen Groningse projecten in aanmerking voor een bijdrage uit het speciale fonds van 38 miljoen euro voor binnenstedelijke transformatie van bijvoorbeeld oude bedrijventerreinen. Ook kunnen woningcorporaties met het wetsvoorstel maatregelen middenhuur makkelijker woningen voor middeninkomens bouwen. Dit kan de komst van gemengde wooncomplexen stimuleren.

In de woondeal is naast het vergroten van de bouwproductie ook aandacht voor de leefbaarheid in wijkvernieuwingswijken, zoals Selwerd. Door de wijkvernieuwing te koppelen aan de energietransitie, zoals bij de pilot voor een aardgasvrije wijk Paddepoel al gebeurt, krijgt de leefbaarheid een impuls. Daarmee kan deze aanpak van de wijk Selwerd als voorbeeld dienen voor andere wijkvernieuwingswijken in het land.