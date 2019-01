Nederlandse vakantiegangers vaak onvoorbereid naar verre bestemming

Nederlanders reisden het afgelopen jaar veelvuldig naar verre landen, maar deden dat vaak zonder zich goed te informeren over de bestemming. Dat blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO Research, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zo raadpleegde slechts 28 procent van de Nederlanders die het afgelopen jaar op vakantie gingen naar een land buiten Europa (inclusief Rusland en Turkije) het reisadvies van het land en informeerde 37 procent van deze groep Nederlanders zich over vaccinaties of malariatabletten voorafgaand aan hun reis. Ook zocht maar 18 procent van de reizigers naar verre bestemmingen informatie op over wetten en gebruiken in dat land.

Betere voorbereiding nodig

Minister Blok van Buitenlandse Zaken roept daarom Nederlanders op zich beter voor te bereiden op hun vakantie, zeker als het een bestemming betreft buiten Europa. 'Ik gun iedereen een onbezorgde vakantie, maar daar heb je als vakantieganger zelf ook een hand in. Je kunt veel ellende voorkomen door je goed voor te bereiden op je reis. Check daarom voor je vertrekt het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zeker voor verre en onbekende bestemmingen'.

Factoren bij keuze reisbestemming

Uit het onderzoek van NBTC-NIPO blijkt dat veiligheid een belangrijke factor is bij de keuze van een vakantiebestemming. Ongeveer twee derde van de ondervraagden gaf aan dat de gezondheidssituatie in een land van belang is bij de keuze van een vakantiebestemming en voor 61 procent van de Nederlanders speelt terrorismedreiging een belangrijke rol bij de afweging om wel of niet naar een land te reizen voor vakantie. De helft van de Nederlanders weegt het risico op natuurgeweld of rampen mee bij de keuze van een vakantiebestemming en voor 53 procent van de Nederlanders is de politieke situatie in een land van belang.

Reischecklist

Buitenlandse Zaken heeft voor ieder land in de wereld een reisadvies opgesteld, met informatie over de veiligheid ter plekke. Ook kunnen reizigers vanaf nu gebruik maken van een BZ reischecklist, te vinden op de website van het ministerie. De checklist bevat nuttige informatie en adviezen voor op reis.

Hulp aan Nederlanders in het buitenland in 2018

Mocht het toch fout gaan, dan staat Buitenlandse Zaken klaar om Nederlanders in nood te helpen. Het 24/7 BZ Contactcenter is 24 uur per dag en 7 dagen perweek bereikbaar voor Nederlanders met een hulpvraag.

In 2018 kwamen er 650.000 telefoontjes binnen bij het contactcenter en hebben medewerkers op het ministerie of ambassades en consulaten bijna 3000 Nederlanders in nood geholpen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleende bijstand aan Nederlanders bij verschillende crisissituaties, zoals de aardbeving in Lombok, de bosbranden in Portugal en Californië en de aanslag in Tadzjikistan.

Eigen verantwoordelijkheid van de reiziger

Afgelopen najaar bracht minister Blok de eerste ‘Staat van het Consulaire’ uit. Daarin staat precies op wat voor hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders kunnen rekenen wanneer ze in het buitenland in de problemen komen. Bijvoorbeeld bij ongevallen, overlijdens, vermissingen, detenties of natuurrampen. Minister Blok deed toen eveneens een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van vakantiegangers en benadrukte dat er beperkingen zijn aan wat het ministerie van Buitenlandse Zaken kan doen in het buitenland.

Vakantiebeurs 2019

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is ook dit jaar weer vertegenwoordigd op de Vakantiebeurs en zal hier aandacht vragen voor het belang van een goede voorbereiding op reis. Dat doet het ministerie samen met de GGD, de Douane en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het ‘NL Reist Plein’. Omdat voorkomen simpelweg beter is dan genezen.