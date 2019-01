Ambassadeursconferentie: #diplomatieraakt ons allemaal

In de week van 28 januari zijn de Nederlandse topdiplomaten in het land voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie. Nederland ontwikkelt zich door en Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassadeurs ontwikkelen mee, zodat de Nederlandse belangen optimaal behartigd kunnen worden. Ze zullen intensief discussieren over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Ze zullen daarom spreken met de politiek, het bedrijfsleven, NGO’s, andere overheidsorganisaties zoals gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Nederland en nog veel meer.

Mensenwerk

Bij de opening van de conferentie blikt Floortje Dessing samen met de ambassadeurs terug op de TV-serie ‘Floortje en de ambassadeurs’ die afgelopen najaar werd uitgezonden: wat was er goed en wat kan er nu beter? Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken laat de serie goed zien hoezeer de diplomatie ons raakt. ‘Het is ingewikkeld mensenwerk, vaak op het scherpst van de snede en met een stevige impact op het dagelijks leven in Nederland.’ Tijdens de conferentie halen we de buitenwereld actief naar binnen. Daarmee creëren we een betere diplomatie die er elke dag blijft staan voor Nederland en zijn burgers.

Dilemma’s

Tijdens de conferentie wordt in tientallen verdiepende themasessies ingegaan op dilemma’s uit de diplomatieke praktijk en hoe het BZ-werk kan bijdragen aan maatschappelijke thema’s in Nederland onder meer op het gebied van migratie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, terrorismebestrijding, religie, en corruptiepreventie. Natuurlijk zijn er ook bijeenkomsten over het Ruslandbeleid, de Chinastrategie, EU post-Brexit en MH17. Bovendien gaan de ambassadeurs in gesprek met minister-president Rutte, ministers Blok en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), diverse andere bewindslieden en Kamerleden. Verder denken de ambassadeurs na hoe de eigen organisatie zich kan blijven verbeteren.

Ambassadeprijzen

Op woensdag 30 januari maken evofenedex, VNO-NCW en MKB-Nederland de winnaars van de Ambassadeprijzen bekend. Welke diplomatieke posten hebben zich in de ogen van het exporterende bedrijfsleven de afgelopen twee jaar het meest verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse export? Er is een prijs voor de beste grote diplomatieke post en een voor de beste kleine diplomatieke post. Daarnaast hebben de ambassadeurs speeddates met honderden ondernemers die hulp of advies willen van een diplomatieke vertegenwoordiging.

Diplomatiek netwerk

Nederland heeft 118 ambassadeurs, 25 consuls-generaal en 9 zogeheten Permanente Vertegenwoordigers bij internationale organisaties zoals de EU, de VN en de NAVO.

Meer informatie zoals het hele programma is te vinden op ambassadeursconferentie.nl. De profielen van alle ambassadeurs staan op Nederlandwereldwijd.nl.