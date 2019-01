Staatssecretaris Harbers informeert zich over problemen rond inklimmers in Moerdijk

Ik ben hier langs de A16 in Lage Zwaluwe in de gemeente Moerdijk.

Dit is zo'n plek waar we veel last hebben van inklimmers.

Meestal Albanezen, soms uit andere landen.

Mensen die een beter leven zoeken en die hier proberen om in een truck te komen die op een ferry gaat.

In de hoop uiteindelijk in Engeland terecht te komen.

Maar dat is allemaal natuurlijk niet de bedoeling.

Ik heb hier vandaag gezien dat alle partijen lokaal de marechaussee, de politie, de gemeente en de BOA's dat die goed samenwerken om dit proberen te voorkomen.

Zo was hier een hoog maïsveld, maar dat komt niet meer terug.

Dus dat is alweer minder kans om je te verstoppen.

Daarnaast span ik me in om ook de samenwerking internationaal te verbeteren.

Want het probleem doet zich niet alleen voor in Nederland.

Maar ook in België en Frankrijk.

En we moeten van elkaar weten wanneer in die andere landen ook acties worden ondernomen om inklimmers uit de trucks te halen.

Want je kunt er donder op zeggen dat als de Belgische politie een actie heeft dat in de dagen erna de mensen het hier in Nederland gaan proberen.

Dat moeten we van elkaar weten.

En alles is erop gericht uiteindelijk het net rondom die mensensmokkelaars zich te laten sluiten.

Zodat het geen zin meer heeft om mensensmokkelaars nog geld te betalen.

En ondertussen ook in de landen van herkomst, in landen als Albanië de boodschap te blijven uitdragen:

'Doe dit niet. De kans dat je Engeland haalt wordt kleiner en kleiner.

En investeer dus niet al dat geld in mensensmokkelaars,het heeft geen zin, blijf liever daar.

En word je toch hier gepakt, dan zetten we je zo op het vliegtuig terug.