Staatssecretaris Snel bezoekt Frankrijk en India

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) brengt vanaf donderdag 10 januari een bezoek aan Frankrijk en India. In India leidt hij onder meer de Nederlandse delegatie naar de handelsconferentie Vibrant Gujarat 2019. Hier spreekt hij meer dan 100 landen toe in aanwezigheid van premier Modi. Ook ondertekent hij een intentieverklaring voor een douaneverdrag.

In Frankrijk staan de aanpak van belastingontwijking, de vliegbelasting en moderne belastingregels voor de digitale economie centraal. Deze onderwerpen komen ter sprake in gesprekken bij de OESO en met zijn Franse counterpart Agnès Pannier-Runacher. Tevens geeft hij op donderdagavond een speech over “effectieve fiscale samenwerking in Europa.”

Maandag 14 januari spreekt staatssecretaris Snel in New Delhi met de Indiase minister van Financiën Arun Jaitley. Hier bespreekt hij onder andere de economische banden tussen Nederland en mondiale economische kwesties. Nederland is de vierde handelspartner van India binnen de EU en behoort tot de top vijf van grootste investeerders in India, de zesde economie ter wereld. De wederzijdse handel is de afgelopen jaren toegenomen tot ruim 6 miljard euro. Daarnaast ondertekent staatssecretaris Snel met minister Jaitley een intentieverklaring om het douaneverdrag tussen Nederland en India spoedig af te ronden. Door dit douaneverdrag kunnen beide landen beter en sneller informatie uitwisselen, waardoor de douanes van beide landen nauwkeuriger in kunnen schatten bij welke goederen (fysieke) controle wenselijk of nodig is. Een efficiënte en effectieve douane is immers van groot belang voor handelsland Nederland.

Dinsdag 15 januari bespreekt staatssecretaris Snel met de directeur van de Wereldbank in India onder meer de samenwerking tussen Nederland en de Wereldbank. Verder heeft hij gesprekken met Nederlandse investeerders in India. In de middag brengt hij een werkbezoek aan de douane op het vliegveld van New Delhi.

Op woensdag staat een bezoek aan de haven van Mumbai op het programma, waarna de staatssecretaris met bedrijven in gesprek gaat over het (fiscale) vestigingsklimaat in Nederland en India. Hierbij wordt ook dieper ingegaan op recente Nederlandse inspanningen op het gebied van belastingontduiking- en ontwijking. In de middag spreekt Snel onder meer over (internationale) economische ontwikkelingen bij de Centrale Bank van India. In de avond staat er een diner gepland met (potentiële) Indiase investeerders in Nederland.

Donderdagochtend vliegt Snel naar Ahmedabad, gelegen in de deelstaat Gujarat (ca 60 mln. inwoners). Daar leidt hij een Nederlandse delegatie van 44 bedrijven naar de handelsconferentie Vibrant Gujarat 2019. Ook ontmoet hij de Chief Minister van Gujarat Vijay Bhai Rupani.