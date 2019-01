GES 2019 draait om oplossingen voor wereldwijde uitdagingen

CTA, Nederlandse en Amerikaanse multinationals kijken uit naar de Global Entrepreneurship Summit 2019, 4 en 5 juni in Den Haag.

Beeld: ©Milan Goldbach Photography Op het grootste en invloedrijkste tech-event ter wereld, de CES, bespraken Nederlandse en Amerikaanse bedrijven op 9 januari in Las Vegas (VS) wat ze verwachten van de komende Global Entrepreneurship Summit (GES). Dit evenement biedt grote kansen aan ondernemers met impact die hun bedrijf willen opschalen om toegang te krijgen tot de internationale markt.



Samenwerking

Karen Chupka, executive vice president van de CES (eigendom van en geproduceerd door de CTATM, de Consumer Technology Association), opende de informatiesessie op de CES in Las Vegas. Wat haar in GES 2019 vooral aanspreekt, is dat het evenement draait om samenwerking. Het brengt technologieën, bedrijven en beleidsmakers van over de hele wereld bij elkaar, om grote, reële problemen op te lossen en te verkennen hoe we met technologie iets goeds voor elkaar kunnen krijgen.

Johanna Shelton, directeur Public Policy bij Google, Corinne Vigreux, mede-oprichter van TomTom en de programmeeropleiding Codam, en Roy Jakobs, Chief Business Leader for Personal Health van Philips, benadrukten het belang van de Global Entrepreneurship Summit en van het feit dat deze topconferentie nu voor het eerst naar de EU komt.

Shelton (Google): 'Er is wereldwijd nog veel onbenut potentieel voor projecten waarmee we de levens van mensen kunnen verbeteren als het gaat om gezondheid, mobiliteit en connectivity. Daarom stimuleren we ondernemers in deze sectoren om zich vooral aan te melden voor GES 2019.'

Vigreux (TomTom): 'Ik zou graag zien dat GES 2019 deze ondernemers het vertrouwen geeft dat ze kunnen groeien … dat er mensen achter ze staan, ze mogen weten dat ze een heel ecosysteem om zich heen hebben waarbinnen ze hun droom kunnen waarmaken.'

Jakobs (Philips): 'Philips gelooft heilig in open innovatie. Om gezondheidszorgsystemen over de hele wereld duurzamer te maken, moeten we samenwerken over grenzen en sectoren heen. Daarom steunen wij GES 2019. Wij geloven dat ondernemerschap en innovatie een sleutelrol spelen in de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.'

Phil Auerswald, senior adviseur van het Global Entrepreneurship Network en directeur van GEN eXponential, ziet de kern van GES 2019 in investeringen en in de relaties die innovatie en financiering kunnen leggen en uitbouwen. Een ander belangrijk aspect is volgens hem dat de Summit helpt te zorgen voor een omgeving waarin ondernemers kunnen groeien.

GES in Nederland

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, sloot de sessie af: 'Het doet me plezier de GES in Nederland te mogen verwelkomen. GES 2019 draait om het vinden van oplossingen voor wereldwijde uitdagingen en van de juiste bedrijfsmodellen en partners. Natuurlijk laten we graag zien wat Nederland hierin te bieden heeft. Ik zie partnerschappen ontstaan die tot ver na de GES zullen duren en die bedrijven gaan helpen op te schalen. De GES is een nieuwe manier om zaken te doen en de technologie van de toekomst op de markt te brengen.'

Aanmelden

Ondernemers kunnen zich online aanmelden op www.ges2019nl.nl. De deadline is 30 januari.