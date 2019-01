Nederlandse techbedrijven versterken samenwerking met Amerikaanse partners

Tientallen Nederlandse techbedrijven en startups waren deze week aanwezig op de grootste mondiale technologiebeurs CES in Las Vegas. Diverse ondernemers gingen samenwerkingen aan met Amerikaanse investeerders en partners om te kunnen groeien met hun innovaties. De economische relatie met de Verenigde Staten op dit gebied versterken, was het doel van het bezoek van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) waarvoor ze naast de CES ook naar de staat Michigan en naar Silicon Valley bij San Francisco ging.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Een extra beveiligde router die Internet of Things-apparaten beter beschermd, een gezichtsscanner die huidproblemen aanpakt of een koptelefoon die het geluid aanpast op het gehoor van de drager. Deze en andere Nederlandse startups hebben de afgelopen dagen afspraken gemaakt met Amerikaanse partners voor kennis of geld om verder te groeien. Ik help deze ondernemers graag om hun Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen succesvol te maken. Ook door bijvoorbeeld samen met de VS de Global Entrepreneurship Summit in juni in Den Haag te organiseren. Ik roep innovatieve ondernemers dan ook op om zich hiervoor in te schrijven.”

Van CES naar GES

Op de Holland Tech Square presenteerden vijftig Nederlandse startups zich bij de CES onder leiding van startup-ambassadeur Prins Constantijn van Oranje aan internationaal publiek om contacten te leggen met potentiële investeerders, klanten en partners. De startups zijn gespecialiseerd in diverse thema’s, waaronder robotica, digitale zorg, Internet of Things, kunstmatige intelligentie en technologie voor het onderwijs.



Jonge techbedrijven als bijvoorbeeld Scalys uit Hengelo (een extra beveiligde router voor het Internet of Things) en het Hilversumse Absolute Audio Labs (een koptelefoon die het geluid aanpast op het gehoor) sloten in Las Vegas contracten met Amerikaanse partners. Ook ontvingen aanwezige bedrijven en Nederland als land diverse prijzen die de innovatiekracht en het concurrentievermogen onderstreepten.

Op 4 en 5 juni is in het Haagse World Forum de Global Entrepreneurship Summit (GES). Er zijn 200 van de 2000 plaatsen beschikbaar voor Nederlandse ondernemers. GES verbindt ondernemers uit de hele wereld met de meest invloedrijke internationale investeerders en zakenmensen. De focus ligt op mondiale uitdagingen in de sectoren agrotechnologie, connectiviteit, energie, gezondheid en water. Aanmelden kan tot 30 januari 2019 via www.ges2019.org.