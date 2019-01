Biljartster Therese Klompenhouwer geridderd

Op het Nederlands Kampioenschap driebanden tussen de wedstrijden door werd Therese Klompenhouwer verrast met een bijzondere boodschap. Minister Bruno Bruins (Sport) kon in Berlicum melden dat de Koning haar heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Minister Bruno Bruins: ‘Bijna alles moet wijken voor biljarten en dat heeft tot indrukwekkende resultaten geleid. Met jouw doorzettingsvermogen heb je laten zien dat je met recht de beste van de wereld bent’.

Palmares

Therese Klompenhouwer is de beste vrouwelijke biljarter van de wereld. Ze is elf keer Nederlands Kampioen geworden, zes keer Europees Kampioen en drie keer wereldkampioen. Daarnaast was ze ook nog eens de eerste vrouw die zich plaatste voor het Nederlandse masters toernooi bij de mannen.