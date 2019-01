Buitenlandse Zaken en ANVR trekken samen op voor een goede voorbereiding van Nederlandse reiziger

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en reiskoepel ANVR gaan verder samenwerken om de Nederlandse reiziger nog beter te helpen met een goede voorbereiding van de reis. Voortaan krijgen de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken een plaats in de ANVR brochures die iedere reiziger krijgt bij zijn of haar reis. Minister Blok van Buitenlandse Zaken maakte dit maandag bekend in Den Haag tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van het ministerie met partners uit de reiswereld.

“Buitenlandse Zaken en de reisorganisaties hebben een gezamenlijk belang: dat Nederlandse reizigers wereldwijd veilige en mooie reizen maken. Ik ben daarom heel blij dat de ANVR onze reisadviezen actief onder de aandacht brengt bij de reiziger. Zo zorgen we er samen voor dat de Nederlander goed geïnformeerd op reis gaat. Het is mijn ambitie om dergelijke samenwerkingen met partners in de reiswereld uit te breiden”, aldus Blok.

Directeur Frank Oostdam van de ANVR: “De ANVR stelt Nederlandse reizigers nu al op landenniveau op de hoogte van de inhoud van alle reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken en de ANVR breiden die samenwerking nog verder uit. Vanaf 1 februari neemt de ANVR een verwijzing naar de reisadviezen op in hun brochure. De bij de ANVR aangesloten organisaties geven deze brochure aan alle zakelijke en vakantiereizigers die een reis boeken.”