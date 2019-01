Voorkom verrassingen door de Brexit

Hoe blijven verse land- en tuinbouwproducten voor de Britse markt ook na de Brexit vers? Samenwerking is van groot belang voor ondernemers uit de Nederlandse agrosector om ervoor te zorgen dat verse producten, zoals tomaten en komkommers, ook ná het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) zo snel mogelijk bij de Britse klanten terechtkomen. Kom op tijd in actie en voorkom Brexitverrassingen voor uw bedrijf.

Op 29 maart 2019 verlaat het VK de EU. Het is voor (internationale) agro-ondernemers dan ook zaak om goed voorbereid te zijn. Of u nu kweker, handelaar of transporteur bent, iedereen krijgt te maken met de gevolgen van de Brexit. Bijvoorbeeld in de vorm van wachttijden bij de grens door extra administratieve eisen of mogelijke importheffingen die hun weerslag kunnen hebben op de export naar het Verenigd Koninkrijk.

De Brexit als uitdaging

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit roept agro-ondernemers op om samen mogelijke scenario’s voor de Brexit in kaart te brengen. Want als na de Brexit ergens een knelpunt ontstaat in de keten van verse producten, kan dit gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. Maak kennis met twee collega’s in de keten voor de export van verse land- en tuinbouwproducten. Zij vertellen hoe zij inspelen op de naderende Brexit, en de mogelijkheid van een no-dealscenario zonder duidelijke afspraken over de toekomstige relatie tussen VK en EU.

Tomatenexporteur Johan Vrijland van JNV Produce Marketing uit Maasdijk houdt zich bezig met de export van verse tomaten voor afnemers in het Verenigd Koninkrijk. “Brexit is geen bedreiging, het is een uitdaging”, aldus Johan Vrijland. Ook Marcus Post van transporteur DailyFresh uit Hoek van Holland onderstreept het belang van samenwerking rondom de Brexit: “Met elkaar moeten we zorgen dat we het versproduct in Engeland afleveren.”

Bekijk hoe ondernemers uit de versketen zich voorbereiden op de Brexit (YouTube).

Het VK als derde land

Door de Brexit bestaat de kans dat het Verenigd Koninkrijk een zogeheten ‘derde land’ wordt. Hierdoor krijgen agro-ondernemers mogelijk te maken met strengere eisen en complexere procedures voor de uitvoer van hun producten. Een situatie die vergelijkbaar is voor de handel met andere landen buiten de EU. Daarom is het belangrijk dat alle partijen in de versketen zich bewust zijn van de gevolgen die de Brexit kan hebben voor hun bedrijf, zelfs als u met toeleveranciers werkt. Breng mogelijke risico’s zo snel mogelijk in kaart, om Brexitproblemen te voorkomen.

Meer informatie

Laat u niet verrassen door de Brexit. Kijk voor meer informatie op brexitloket.nl/agro en/of informeer naar de laatste stand van zaken bij de betrokken keuringsdienst of bij uw brancheorganisatie.