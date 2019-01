Brits Lagerhuis stemt tegen Brexit-akkoord; minister-president Rutte geeft reactie

Nadat het Britse Lagerhuis dinsdagavond nee had gezegd tegen de Brexit-deal van premier May, gaf minister-president Rutte de volgende reactie:

'Ik betreur, maar respecteer de uitslag van de stemming in het Britse Lagerhuis over huidige Brexit-deal. Nederland en de EU staan achter het huidige akkoord, maar blijven ons voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Ondanks deze tegenslag betekent dit nog geen ‘no-deal’ situatie. Hoe nu verder is aan het Verenigd Koninkrijk.'