Minister Dekker bezoekt rechtbank, gevangenis en jeugdzorginstelling in Limburg

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, legde maandag 14 januari een aantal werkbezoeken af in de provincie Limburg. Hij bezocht de Rechtbank Limburg, de gevangenis in Sittard en jeugdzorginstelling Het Keerpunt.

Rechtbank

Bij de rechtbank werd de minister bijgepraat over de ontwikkelingen rond maatschappelijk effectieve rechtspraak. De Rechtbank Limburg ontwikkelt samen met partners nieuwe werkwijzen om bij problemen vroegtijdig te kunnen ingrijpen en te werken aan een integrale oplossing. Denk aan een nog in te richten schuldenloket bij de rechtbank, en regievoering en uniform hulpaanbod bij problematische scheidingszaken. Dekker ging in gesprek met rechters en kreeg tijdens de rondleiding door het gebouw de digitale zittingszaal te zien, die al volop gebruikt wordt.

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Minister Dekker:

“De rechtbank geeft aan dat je door zaken eerder aan te pakken, regie te voeren en mensen te begeleiden, kunt voorkomen dat het uit de hand loopt. Goed om te zien dat mensen hierdoor sneller echt geholpen worden. En dat er meer ingezet kan worden op een snellere uitstroom uit bewindvoering of dat mensen juist sneller in de schuldsanering terechtkomen.”

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

De Fabriek

In de externe werkplaats de Fabriek van de gevangenis in Sittard krijgen gedetineerden de mogelijkheid om te werken aan hun re-integratie en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Gedetineerden die nog niet zelfstandig aan de slag kunnen bij een externe werkgever, doen hier werkervaring op. Zo leren ze bijvoorbeeld om zelf koffie te branden.

“Ze denken hier goed na over hoe gedetineerden hun tijd binnen beter kunnen benutten. Ze worden hier klaargestoomd voor terugkeer en dat verkleint de kans op herhaling.”

Om de re-integratie vlot te laten verlopen, werkt de gevangenis veel samen met gemeenten en partners, zoals het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. Dagblad De Limburger maakte een reportage over dit werkbezoek. Bekijk die hier: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190114_00088049/minister-dekker-enthousiast-over-gevangeniswinkel-sittardse-geerhorst?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=limburger&utm_content=article&utm_campaign=seeding

Jeugdzorg

Bij jeugdzorginstelling Het Keerpunt worden jongeren en jongvolwassenen geplaatst die met politie en/of justitie in aanraking zijn gekomen. Medewerkers van Het Keerpunt lieten de minister zien hoe ze samen met ouders, verzorgers en instanties jongeren een zo goed mogelijk perspectief proberen te bieden. Zo kunnen jongeren hier via Virtual Reality leren omgaan met heftige emoties. De jongeren vertelden de minister dat zij het belangrijk vinden dat per jongere individuele afspraken worden gemaakt en dat ze niet over één kam worden geschoren.